Южная Корея - Северной: Бегите к нам!

Лидер Южной Кореи Пак Кын Хе на торжественном собрании в честь 68-й годовщины со дня образования вооруженных сил страны выступила с открытым призывом к своим северным соседям, посоветовав и гражданам, и военнослужащим бежать на Юг.

Глава Корейской Республики Пак Кын Хе в своем выступлении подвергла жесткой критике политику властей КНДР и подчеркнула, что Сеул готов к отпору «любых провокаций со стороны Севера», передает «Росбалт». Президент уточнила, что в случае провокаций со стороны Северной Кореи Сеул даст быстрый и мощный отпор, так что за это придется заплатить высокую цену. А после этого «бряцания оружием» Пак Кын Хе заметила, что охотно будет принимать перебежчиков с Севера и даже готова поощрять этот процесс.