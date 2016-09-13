Южная Корея грозится уничтожить режим КНДР

Власти Южной Кореи заявили о намерении наращивать готовность страны к ядерным провокациям со стороны КНДР и пригрозила уничтожением коммунистического режима Северной Кореи, если та запустит ядерную ракету.

Данное заявление сделала президент Южной Кореи Пак Кын Хе в ходе заседания кабинета министров, сообщает агентство «Ренхап». Глава страны также добавила, что на территории страны следует разместить американский комплекс ПРО THAAD, поскольку это жизненно необходимо для безопасности.

Интересно, что активисты южнокорейской оппозиции сомневаются, что следует предпринимать подобные шаги, поскольку размещение комплексов непременно вызовет напряжение в отношениях Москвы и Пекина.

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