Южная Корея пригрозила уничтожить Пхеньян баллистическими ракетами

На Корейском полуострове в ближайшее время может вспыхнуть полномасштабный военный конфликт. Министерство обороны Южной Кореи готовит упреждающий удар по КНДР.

Как сообщают южнокорейские СМИ, в случае наличия признаков скорого применения ядерного оружия со стороны Пхеньяна, столица КНДР будет подвергнута бомбардировке баллистическими ракетами. В результате, как отметил источник в военном ведомстве Южной Кореи, городу грозит полное уничтожение – он будет стерт с лица земли.

Накануне «АН-онлайн» сообщили о том, что ООН введет санкции против Северной Кореи в связи с очередными испытаниями ядерного оружия. Генсек ООН Пан Ги Мун заявил, что ядерная программа Пхеньяна является одной из главных угроз безопасности современного мира.