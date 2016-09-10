ООН вводит санкции против КНДР после испытаний ядерного оружия

Совет безопасности ООН намерен ввести новые санкции в отношении КНДР после того, как страна провела пятые по счету испытания ядерного оружия.

В организации жестко осудили деятельность Северной Кореи. Как сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на слова посла Новой Зеландии в ООН и президента Совета безопасности Джерарда ван Бохемена, члены Совбеза ранее уже высказывались за введение серьезных мер в случае ядерных испытаний в КНДР. Меры, согласно последним данным, будут приняты незамедлительно.

Отметим, что генсек ООН Пан Ги Мун также выразил свое осуждение, заметив, что Северная Корея уже в пятый раз нарушает международный запрет.

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