Лаврова беспокоят испытания ядерного оружия КНДР

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что его беспокоят испытания ядерного оружия, которые ранее сегодня провели в Северной Корее.

Ранее стало известно, что испытания ядерного оружия в КНДР утром в пятницу, 9 сентября, прошли весьма успешно. Как сообщает РИА "Новости", Лавров подчеркнул важность и необходимость строжайшего выполнения резолюций Совета Безопасности Организации Объединенных наций.

Напомним, ранее в посольстве КНДР заявили, что причиной проведения испытания ядерного оружия являлось давление с американской стороны.

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