Лавров и Керри не согласовали договор по Сирии

Во время встречи в понедельник на полях саммита G20 в Китае госсекретарь США Джон Керри и глава МИД России Сергей Лавров не смогли согласовать соглашение по Сирии. Между дипломатами остаются разногласия.

Ранее Керри и Лавров не смогли достичь соглашения в воскресенье и поэтому договорились о встрече в понедельник. По словам источника Bloomberg, после новой встречи на полях саммита G20 у политиков остались разногласия.

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В воскресенье, 4 сентября, госсекретарь Соединенных Штатов Америки Джон Керри прокомментировал итоги своей беседы с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в рамках саммита G20, который проходит сейчас в Китае.





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