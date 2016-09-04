В воскресенье, 4 сентября, госсекретарь Соединенных Штатов Америки Джон Керри прокомментировал итоги своей беседы с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в рамках саммита G20, который проходит сейчас в Китае.

По словам Керри, американской и российской сторонам удалось договориться по большому количеству технических моментов относительно ситуации в Сирии. Согласно данным корреспондента "Газеты.Ru", дипломатам осталось разрешить всего лишь "пару моментов".

Предполагается, что Лавров и Керри вновь увидятся в понедельник, чтобы понять, удастся ли им преодолеть возникшие по Сирии противоречия.

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