Бараку Обаме в Китае фатально не везет

Визит американского президента Барака Обамы на саммит G20, который проходит в Китае, не задался с самого начала.

Политику забыли подать трап к самолету, вследствие чего ему пришлось воспользоваться запасным выходом. Как сообщает агентство Associated Press, Обаме пришлось идти по обычному асфальту - организаторы по неустановленной причине не постелили красную ковровую дорожку.

Дальше - больше: в аэропорту помощник президента США поругался с китайским представителем, который требовал, чтобы журналисты, путешествующие с Бараком Обамой, перестали снимать происходящее. Представитель Белого дома после этого заметил, что Штаты намерены сами устанавливать правила для своего лидера, на что китайский чиновник заявил: "Это наша страна! Это наш аэропорт!".

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