Путин и Эрдоган встретились на саммите G20

Встреча глав России и Турции на полях саммита «большой двадцатки» началась с того, что Реджеп Тайип Эрдоган поблагодарил своего российского коллегу за возобновление чартерного авиасообщения между странами.

Владимир Путин в свою очередь заметил, что в их недавнем телефонном разговоре Эрдоган намекал на то, что договоренности и решения между турецкой и российскими сторонами «исполняются медленнее, чем хотелось бы», поэтому решение о возобновлении чартерных рейсов было выполнено оперативно: 28 августа российское правительство подписало соответствующее распоряжение, а 2 сентября в Турции приземлился первый чартер с российскими туристами. Путин добавил, что российских туристов в Турции приняли очень тепло.

Напомним, что чартерное авиасообщение между Россией и Турцией было прервано на девять месяцев из-за кризиса в отношениях двух стран.