Минтранс просит правительство снять запрет на чарты в Турцию

Проект постановления о снятии ограничений на чартерные рейсы в Турцию внесен в правительство. Об этом 27 августа сообщила пресс-секретарь премьер-министра России Дмитрия Медведева Наталья Тимакова.

Тимакова уточнила, что упомянутый документ пока не подписан и говорить о возобновлении с сегодняшнего дня чартерного авиасообщения между Россией и Турцией пока преждевременно.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что запрет на чартеры уже снят, - об этом сообщал источник из Росавиации. Сообщалось даже, что российские авиаперевозчики могут подавать заявки на полеты в Турцию. Позже Минтранс эту информацию не подтвердил.