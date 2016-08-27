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В Минтрансе не подтвердили информацию о возобновлении полетов в Турцию

27 августа 2016, 17:59 [ «АН-онлайн» ]

В Минтрансе не подтвердили информацию о возобновлении полетов в Турцию
Фото: pixabay.com

Проект постановления о возобновлении чартерных авиаперелетов между Российской Федерацией и Турцией был внесен в кабинет министров, однако пока еще не получил одобрения.

Как сообщает РИА Новости, представитель пресс-службы министерства подтвердил, что проект постановления пока не подписан, в связи с чем преждевременно говорить о снятии запрета на чартерные авиарейсы.

Ранее сообщалось, что авиасообщение возобновится с сегодняшнего дня. Предполагалось, что с субботы начнется прием заявок на осуществление чартерных рейсов в Турцию от российских авиакомпаний.

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