Нужен нам берег турецкий: чартеры в Турцию возобновились

Источник из Росавиации сообщает о снятии с 27 августа ограничений на полеты чартерных рейсов в Турцию. Российские авиакомпании могут подавать заявки на осуществление чартерных перелетов в Турцию.

Ранее стало известно от специалистов туриндустрии, что возобновление чартерного сообщения с Турцией в полном объеме произойдет в течение двух дней.

Официального подтверждения отмены запрета на чартерные полеты в Турцию пока нет, но Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщала, что первый чартерный рейс в Турцию сможет отправиться не ранее, чем через неделю после того, как будет официально снят запрет на полеты.