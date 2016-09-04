Обама требует, чтобы Россия уступила в вопросе Сирии

Президент США Барак Обама заявил, что у американской и российской сторон по-прежнему серьезные разногласия по Сирии.

Глава США потребовал, чтобы Москва уступила, если хочет добиться прогресса в достижении мира в Сирии. Обама считает, что РФ следует определиться со сторонами, которые она поддерживает, снизить насилие и обеспечить гуманитарный доступ - только в этом случае удастся перейти к следующей фазе урегулирования конфликта в САР.

Как сообщает РИА "Новости", данное заявление американский политик сделал в ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй "на полях" саммита G20 в китайском Ханчжоу.

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