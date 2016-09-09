Керри и Лавров встречаются в Женеве

Американский госсекретарь Джон Керри прибыл в Женеву, чтобы принять участие в очередном раунде переговоров по Сирии с главой МИД России Сергеем Лавровым.

Известно, что Керри был в швейцарском городе уже рано утром, сообщает ТАСС со ссылкой на дипломатический источник.

Ранее в Вашингтоне и Женеве было распространено краткое заявление руководителя пресс-службы Госдепа США Джона Кирби, в котором говорилось, что госсекретарь США встретится с министром иностранных дел России 9 сентября. Встреча, говорилось в заявлении, пройдет "в развитие недавних переговоров по Сирии", состоявшихся между главами МИДов России и США на полях саммита Группы двадцати в китайском Ханчжоу.