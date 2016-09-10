Генсек ООН сравнил ядерные испытания КНДР с ситуацией в Сирии

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Пан Ги Мун заявил, что испытания ядерного оружия КНДР являются одной из самых серьезных проблем современного мира и сравнил ее с ситуацией в Сирии.

Как сообщает сегодня агентство Associated Press, Пан Ги Мун заметил, что последствия от применения Северной Кореей ядерного оружия могут иметь значительно более разрушительный характер, чем результат кризиса в Сирии и прочих мировых конфликтов. Генсек ООН подчеркнул, что решительно не понимает, почему Северная Корея продолжает вести себя подобным образом.

Пан Ги Мун добавил, что как один из корейских граждан, как человек и как генсекретарь ООН он глубоко обеспокоен сложившейся ситуацией.

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