По случаю Международного дня мира детский хор из Южной Кореи спел "Калинку" в зале Генеральной Ассамблеи ООН. Выступление детей, одетых в костюмы разных национальностей мира, вызвало бурные апплодисменты зрителей.

На заседании присутствовали Майкл Дуглас, Леонардо Ди Каприо и Стиви Уандер. Празднование началось 16 сентября с минуты молчания, боя "Колокола мира" и речи Генсека ООН Пан Ги Муна.

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