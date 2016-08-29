Путин не намерен посещать Генассамблею ООН

В понедельник, 29 августа, пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин не намерен в текущем году посещать Генассамблею Организации Объединенных наций.

Песков, отвечая сегодня на вопросы журналистов, подтвердил, что в планах Владимира Путина в 2016 году нет участия в Генассамблее ООН. Как сообщает РИА "Новости", вместо президента России на мероприятие, вероятно, отправится глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Напомним, что в прошлом году Владимир Путин принимал участие в Генассамблее Организации Объединенных Наций и даже выступил с речью.

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