Трамп начинает отказываться от предвыборных обещаний

До своей победы на президентских выборах Дональд Трамп довольно жестко высказывался в отношении дела о переписке Хиллари Клинтон. Он даже пообещал во всеуслышание, что назначит специального прокурора, который займется скандалом, разгоревшимся вокруг кандидата в президенты от демократов.

И вот руководитель избирательного штаба будущего главы США Келлиэнн Конуэй заявляет, что Дональд Трамп решил этого не делать. Кстати, экс-мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани считает, что, таким образом, будущий президент Америки хочет сплотить свой народ. Ведь часть граждан США голосовала за Клинтон, сообщает rg.ru.

При этом Владимир Путин ранее отмечал, что практически по всех странах обещания политиков могут отличаться от их дальнейшей деятельности на высоком посту.