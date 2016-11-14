Трамп хочет получать зарплату в 1 доллар

Как стало известно СМИ, Дональд Трамп отказывается получать зарплату на посту президента США. Речь идет о 400 тысячах долларов в год. Однако, по словам Трампа, эти деньги ему не нужны.

Тем не менее, закон требует, чтобы американский президент получал не менее одного доллара в год. С этим Дональд Трамп согласен, сообщает rbc.ru.

Также он заявил в СМИ, что очень хочет, чтобы прекратились массовые протесты среди его оппонентов. А своих сторонников он призвал не нападать на выходцев из Латинской Америки и мусульман.

Дональд Трамп также сообщил, что не хочет обижать Хиллари Клинтон и ее семью в вопросах, касающихся скандальной истории о ее переписке. Он планирует передать это дело специальному прокурору.