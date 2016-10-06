Трамп о Путине: посмотрим, как все сложится

Кандидат в президенты Соединенных Штатов Дональд Трамп пока затрудняется определить свое истинное отношение к российскому лидеру и не знает, какие отношения у них могут сложиться в дальнейшем при условии победы на выборах.

Выступая перед избирателями, Трамп заявил, что его отношение к Путину нельзя назвать ни любовью, ни ненавистью, несмотря на то, что ранее он не раз подчеркивал, что нашел “общий язык” с президентом РФ. Он добавил, что в данный момент невозможно сказать, какую окраску приобретут взаимоотношения с Россией в дальнейшем: положительную, отрицательную или нейтральную.

Однако Трамп в очередной раз подчеркнул, что в случае победы на выборах он готов сотрудничать с Путиным по вопросам уничтожения запрещенной в РФ группировки “ИГ”.

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