Клинтон обвинила главу ФБР в своем поражении на президентских выборах

Проигравшая президентские выборы в США кандидатка-демократка Хиллари Клинтон списала свое поражение на директора ФБР Джеймса Коми, который за несколько дней до голосования возобновил расследование дела о "почтовом скандале".

Об этом экс-госсекретарь США заявила в ходе телефонного разговора со спонсорами своей избирательной кампании, сообщает Reuters. При этом г-жа Клинтон ссылается на опросы общественного мнения, проведенные ее командой, согласно которым заявление Коми, сделанное за 11 дней до президентских выборов, переломило ситуацию в пользу ее соперника-республиканца Дональда Трампа. Не помогло даже то, что за два дня до голосования следствие было прекращено, не найдя никаких оснований для привлечения Клинтон к ответственности. Сама кандидатка на пост главы государства еще 20 октября (последний раунд дебатов) была уверена в своей безоговорочной победе.

По убеждению демократического эксперта и экс-сотрудника администрации Билла Клинтона Мэтта Беннета, которое публикует Financial Times, дело вовсе не в Коми. «У людей накопился гнев в отношении правительства и той партии, которая управляла страной в предыдущие годы, и этот гнев нужно было выплеснуть», — считает эксперт.





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