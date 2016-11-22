100 дней после инаугурации: Трамп поделился планами первых реформ

Победивший на президентских выборах в США республиканец-миллиардер Дональд Трамп опубликовал видеообращение, в котором рассказал о своих планах на первые 100 дней президентства и даже первый день после инаугурации, т.е. после 20 января 2017 года.



45-й президент страны наметил себе шесть основных направлений, среди которых выход США из соглашения о Транстихоокеанском партнерстве, защита от кибератак, ужесточение миграционной политики, снятие запретов на добычу углеводородов и запрет госслужащим устраиваться в лоббистские компании раньше, чем через пять лет после увольнения из госструктур. Главный же принцип политики новоизбранного главы государства – «Америка на первом месте». Основной своей задачей Трамп считает создание дополнительных рабочих мест в стране и заботу о благосостоянии населения.

Новоизбранный президент выразил уверенность, что эти шаги позволят "восстановить средний класс" и "вновь сделать Америку великой".



