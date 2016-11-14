Предварительные итоги выборов президента Молдавии: побеждает Игорь Додон

В Молдавии стали известны предварительные итоги президентских выборов. Во втором туре голосования лидирует председатель Партии социалистов Игорь Додон. Он набрал 52,98 процентов голосов избирателей после подсчета 99,23 процентов протоколов. В ходе выборов он боролся со своим оппонентом Майей Санду, главой партии "Действие и солидарность".

Правда, наблюдатели зафиксировали ряд нарушений в ходе голосования. Так, в некоторых районах страны в день выборов была проведена агитация, которая противоречит закону. Людям раздавали листовки. Также на некоторые участки не допустили наблюдателей. Отмечались и факты запугивания людей или попытки их подкупа, сообщают ria.ru.

Политологи предупреждают, что после выборов возможны акции протеста. Особенно, если разница между результатами оппонентов будет невелика.