Голосование на втором туре выборов началось в Молдавии

В воскресенье, 13 ноября, в 8.00 по московскому времени в Молдавии начался второй тур голосования на президентских выборах.

Местные жители смогут отдать свои голоса за одного из кандидатов до 22.00 по московскому времени. Как сообщает сегодня портал Lenta.ru, в Молдавии сегодня открыты около 2 тысяч участков, кроме того, организованы около сотни участков за границей.

За процессом голосования на территории страны внимательно следят примерно 2,5 тысячи местных наблюдателей и около 500 зарубежных, в частности, из российской Госдумы, а также Парламентской ассамблеи СНГ.

За президентский пост борются два кандидата - лидер Партии социалистов, выступающий за сближение с Россией, Игорь Додон и кандидат от прозападной правой оппозиционной коалиции Майя Санду. В первом туре прямых президентских выборов, состоявшемся 30 октября, среди девяти кандидатов они набрали наибольшее количество голосов (47,98 и 38,71 процента соответственно), но при этом так и не получили необходимых 50 процентов, в связи с чем был назначен второй тур.