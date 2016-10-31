В Молдавии скоро может стать президентом пророссийский кандидат

В Молдавии состоится второй тур президентских выборов 13 ноября. Это можно уже точно сказать по результатам обработки 98% бюллетеней: никто из кандидатов не набрал более половины голосов избирателей.

Это первые прямые президентские выборы за 20 лет в Молдове. Их можно считать состоявшимися, хотя явка составила, как и в России месяц назад, менее половины электората.

Можно точно сказать, что продолжит борьбу за президентскую должность Игорь Додон - лидер Партии социалистов, известный высказываниями за, отказ от монетаристской политики, за сближение своей страны с Приднестровьем и Россией. Предварительно, кандидат набирает 48,6% голосов, хотя после обработки 75% бюллетеней он казался явным победителем. Политологи опасаются, что в случае его победы либералы, поддерживаемые США, могут устроить «оранжевый сценарий».

Противоположный правый и проевропейский курс Молдовы будет представлять Майя Санду: за неё отдано почти 38% голосов. Это бывший министр образования, учившаяся в США и ранее работавшая в структуре Всемирного банка. Пишут, что за время её реформ в стране закрыты 250 школ, а в сельской местности стало затруднительно предоставить детям даже начальную подготовку.

Что характерно, бывшие премьер и президент республики, также проводившие либеральную и антироссийскую политику, получили в совокупности меньше голосов, чем один кандидат от оппозиции, журналист Дмитрий Чубашенко. Несмотря на аналогии, российские избиратели голосуют совсем иначе.

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