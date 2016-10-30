Молдаване первый раз за 20 лет самостоятельно выберут президента

В воскресенье, 30 октября 2016 г. в Республике Молдова начались первые за последние 20 лет прямые выборы на пост президента государства. Открыто около двух тысяч избирательных участков по всему миру.

5 марта 2016 года Конституционный суд Молдавии вернул право гражданам страны самостоятельно избирать главу государства. Сегодня, 30 октября, этим конституционным правом впервые за двадцать лет смогут воспользоваться жители республики. Всего открыто около двух тысяч избирательных участков в Молдове и других государствах. На территории непризнанного Приднестровья выборы решено не проводить, однако для желающих проголосовать будут открыты два десятка участков на правобережье.

За пост главы государства поборются 9 кандидатов, 6 из них представляют политические партии, трое – самовыдвиженцы. Предыдущие прямые выборы состоялись 1 декабря 1996 года, а в 2000 году парламент изменил Конституцию республики, из-за этих изменений право выборов главы государства перешло к депутатам Совета.

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