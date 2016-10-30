СРОЧНО
|12:39  В Ленобласти грузовик с солдатами сорвался с моста |12:11  Молдаване первый раз за 20 лет самостоятельно выберут президента |11:39  Минобороны: пока Россия и Сирия не наносит удары по Алеппо, коалиция бомбит Мосул |11:22  Фигуристка Медведева принесла сборной РФ первое золото на Гран-при в Канаде |10:52  В Краснодарском крае произошло землетрясение |29.10 22:08  Мариано Рахой стал премьер-министром Испании |29.10 21:23  На Можайском шоссе в ДТП попало 13 автомобилей |29.10 21:00  В Киеве националисты разогнали "конопляный марш" (ВИДЕО) |29.10 17:14  Украинский экономист: Страна идет к экономической катастрофе |29.10 16:39  Сын президента Украины показал, сколько он зарабатывает |29.10 16:03  Депутат Ирина Яровая потребовала объяснений от Украины по поводу символа ГУР |29.10 14:58  Электричка загорелась на Киевском вокзале |29.10 12:54  В Карелии произошло массовое ДТП, пятеро погибших |29.10 10:41  Пассажир упал на рельсы в московском метро, на оранжевой ветке сбой |29.10 08:37  МЭР: к 2019 году в РФ будет остановлен рост добычи нефти |29.10 07:47  У станции московского метро найдено тело молодого мужчины |28.10 21:52  Захарова: снимки обстрелянной в Идлибе школы - поддельные |28.10 19:36  Президент отказал Генштабу в продолжении авиаударов |28.10 17:27  В Омске упавшего с пятого этажа ребенка спасли бельевые веревки |28.10 17:10  Бывший преподаватель МГУ погиб от переохлаждения в центре Москвы |28.10 16:19  Путин не является сторонником нагнетания напряженности – Кремль |28.10 15:23  Строители избили священника за отказ с ними выпить |28.10 15:22  Вор попытался стянуть сумку на глазах у зампрокурора и был сразу пойман |28.10 14:19  Бивол проведёт рейтинговый бой против Махтеенко 29 октября в Екатеринбурге |28.10 14:12  ЦБ РФ оставил без изменений ключевую ставку |28.10 13:55  Медведев и Лукашенко встретились в Минске |28.10 13:08  Дефицит бюджета РФ в будущем году составит астрономическую сумму |28.10 12:45  Определились все четвертьфиналисты розыгрыша Кубка России по футболу |28.10 12:11  Российский хоккеист погиб в Таиланде |28.10 11:37  Московского дворника уволили, а он решил взорвать два дома

//Мы в соцсетях

//НАШИ ПАРТНЕРЫ

helikon

//новости RtbSystem.com

//новости MIXADVERT.com

//новости 24СМИ

//Новости

//50 Плюс

//Пиши-Читай

//Новости news.net.finam.ru

//Поп-новости

//Политика

Молдаване первый раз за 20 лет самостоятельно выберут президента

30 октября 2016, 12:11 [ «АН-онлайн» ]

Молдаване первый раз за 20 лет самостоятельно выберут президента
Фото: globallookpress.com

В воскресенье, 30 октября 2016 г. в Республике Молдова начались первые за последние 20 лет прямые выборы на пост президента государства. Открыто около двух тысяч избирательных участков по всему миру.

5 марта 2016 года Конституционный суд Молдавии вернул право гражданам страны самостоятельно избирать главу государства. Сегодня, 30 октября, этим конституционным правом впервые за двадцать лет смогут воспользоваться жители республики. Всего открыто около двух тысяч избирательных участков в Молдове и других государствах. На территории непризнанного Приднестровья выборы решено не проводить, однако для желающих проголосовать будут открыты два десятка участков на правобережье.

За пост главы государства поборются 9 кандидатов, 6 из них представляют политические партии, трое – самовыдвиженцы. Предыдущие прямые выборы состоялись 1 декабря 1996 года, а в 2000 году парламент изменил Конституцию республики, из-за этих изменений право выборов главы государства перешло к депутатам Совета. 

Также читайте:

Последнее слово Молдовы
Независимость Приднестровья – это реальность

 



Ошибка в тексте? Пожалуйста, выделите ее и нажмите "Ctrl + Enter"

АВф


Обсудить наши публикации можно на страничках «АН» в Facebook и ВКонтакте

//Происшествия

В Ленобласти грузовик с солдатами сорвался с моста

В Ленобласти грузовик с солдатами сорвался с моста

Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня утром в Ленинградской области. Грузовик КамАЗ, перевозивший солдат-срочников, пробил чугунное ограждение моста через реку Лугу и сорвался вниз.

//Общество

30 октября - День памяти жертв политических репрессий

30 октября - День памяти жертв политических репрессий

В Петербурге проживает 10,8 тыс. реабилитированных лиц, пострадавших от политических репрессий. Период этого нечеловеческого ужаса настолько растянут во времени, что остается только поражаться стойкости и вере этих людей.

//Культура

В “Сатириконе” объявили о примирении Мединского с Райкиным

В “Сатириконе” объявили о примирении Мединского с Райкиным

Российский министр культуры Владимир Мединский принес извинения худруку “Сатирикона” Константину Райкину в ходе состоявшегося телефонного разговора. На этом стороны сочли инцидент исчерпанным.

//Происшествия

В Краснодарском крае произошло землетрясение

В Краснодарском крае произошло землетрясение

Практически одновременно с сообщением о землетрясении в Италии, произошедшем, сегодня утром, появилась информация о еще одном подземном толчке, на этот раз на юго-западе России, в Краснодарском крае.

//В мире

ИноСМИ: прах наставника одного из зрителей напугал посетителей театра в Нью-Йорке

ИноСМИ: прах наставника одного из зрителей напугал посетителей театра в Нью-Йорке

Посетители и сотрудники нью-йоркского театра “Метрополитен-опера” были напуганы подозрительным порошком неизвестного происхождения, который рассыпал один из зрителей в антракте представления.

//Спорт

Фигуристка Медведева принесла сборной РФ первое золото на Гран-при в Канаде

Фигуристка Медведева принесла сборной РФ первое золото на Гран-при в Канаде

Юная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева лидирует на втором этапе серии Гран-при, стартовавшем в Миссиссого (Канада). Россиянка не оставила соперницам шансов ни в короткой, ни в произвольной программах.

//Общество

Балерина Илзе Лиепа отсудила у бывшего мужа половину недвижимости на Рублевке

Балерина Илзе Лиепа отсудила у бывшего мужа половину недвижимости на Рублевке

Бракоразводный процесс российской балерины и актрисы Илзе Лиепы и Владислава Паулюса длился практически два года. Наконец, Московский областной суд вынес решение о разделе имущества поровну.

//Наука

Американские ученые хотят забросить в космос труп человека

Американские ученые хотят забросить в космос труп человека

Группа американских ученых задумала провести необычный эксперимент – забросить в космос труп человека, «посеяв» во Вселенной его ДНК. Они предполагают что на другой планете, таким образом, может зародиться жизнь.

//Наука

У берегов Аляски выловили неизвестное науке существо (ВИДЕО)

У берегов Аляски выловили неизвестное науке существо (ВИДЕО)

Появившееся на Ютуб видео привело в замешательство специалистов. Живое существо, покрытое льдом, снял на видео сотруднник центра управления земельными ресурсами штата Аляска возле местного побережья.

//Политика

Молдаване первый раз за 20 лет самостоятельно выберут президента

Молдаване первый раз за 20 лет самостоятельно выберут президента

В воскресенье, 30 октября 2016 г. в Республике Молдова начались первые за последние 20 лет прямые выборы на пост президента государства. Открыто около двух тысяч избирательных участков по всему миру.

//Политика

Минобороны: пока Россия и Сирия не наносит удары по Алеппо, коалиция бомбит Мосул

Минобороны: пока Россия и Сирия не наносит удары по Алеппо, коалиция бомбит Мосул

Минобороны России обвинили коалицию во главе с Соединенными Штатами в авиаударах по жилым кварталам иракского города Мосул. При этом самолеты России и Сирии прекратили полеты над Алеппо тринадцать дней назад.

//Новости ADWILE

//В мире

Доход экс-командира Айдара дважды превысил золотой запас всей Украины

Доход экс-командира Айдара дважды превысил золотой запас всей Украины

Бывший главарь националистического батальона "Айдар", а ныне народный депутат Верховной рады Украины Сергей Мельничук, опубликовав декларацию за прошлый год, ошарашил всех своим невиданным состоянием.

//В мире

Италию снова сильно трясет

Италию снова сильно трясет

В центральной части Италии, в которой еще недавно прошла серия землетрясений, ставших причиной серьезных разрушений и гибели большого числа местных жителей, снова зафиксирован сильный подземный толчок.

//Происшествия

Под Саратовом перевернулся автобус, 15 человек пострадали

Под Саратовом перевернулся автобус, 15 человек пострадали

По меньшей мере, пятнадцать человек пострадали в результате аварии с пассажирским автобусом, произошедшей в Саратовской области. Автобус, в салоне которого находились граждане Узбекистана, перевернулся.

//В мире

Замешанная в политическом скандале подруга президента Южной Кореи вернулась в страну

Замешанная в политическом скандале подруга президента Южной Кореи вернулась в страну

Близкая подруга президента Южной Кореи - Цой Сун Силь, вокруг которой разразился крупный политический скандал, добровольно вернулась в страну. Сообщается, что это было сделано для “содействия следствию”.

//Происшествия

В екатеринбургском клубе неизвестный устроил стрельбу

В екатеринбургском клубе неизвестный устроил стрельбу

Накануне рано утром в екатеринбургском ночном клубе “Подвал” неизвестный злоумышленник открыл огонь по посетителям заведения. В настоящее время известно о пяти пострадавших в результате происшествия.

//В мире

Демократы: глава ФБР теперь заодно с Путиным

Демократы: глава ФБР теперь заодно с Путиным

Экс-председатель Национального комитета Демократической партии Соединенных Штатов Говард Дин заявил, что возглавляющий ФБР Джеймс Коми своими распоряжениями по делу подорвал доверие американцев к ведомству.

//новости MIXADVERT.com

//В мире

Семьям американских дипломатов предписано покинуть Стамбул

Семьям американских дипломатов предписано покинуть Стамбул

Семьям сотрудников генерального консульства предписано покинуть Стамбул в связи с опасностью из-за возросшей активности экстремистских группировок. Граждан США также призвали воздержаться от поездок.

//В мире

В Турции совершено нападение на одного из ведущих оппозиционеров

В Турции совершено нападение на одного из ведущих оппозиционеров

В одном из турецких ресторанов накануне замглавы ведущей оппозиционной партии Турции, депутат парламента Бюлент Тезджан подвергся нападению и с огнестрельным ранением был доставлен в больницу.

//Культура

Россиянка лидирует в конкурсе "Мисс Земля-2016" (ФОТО)

Россиянка лидирует в конкурсе "Мисс Земля-2016" (ФОТО)

Голосование на международном конкурсе «Мисс Земля -2016», что проходил на Филиппинах, завершилось. Обладательница главной короны названа – это эквадорка Кэтрин Эспин. Россиянка вошла в восьмерку финалисток.

//Культура

Римский фестиваль удивил интересными фильмами

Римский фестиваль удивил интересными фильмами

Некоторые фильмы, представленные на Римском кинофестивале, оказались весьма достойными. В официальный отбор попали ленты про проблемы рабочего класса, про сложности жизни пришельцев из стран третьего мира.

//Происшествия

В Москве четырехлетний малыш упал с 17 этажа

В Москве четырехлетний малыш упал с 17 этажа

Трагедия произошла в юго-западном районе Москвы. Ребенок четырех лет выпал из кона квартиры на 17 этаже. При этом в квартире в это время находилась мать малыша. От полученных травм мальчик скончался.

//Политика

Мариано Рахой стал премьер-министром Испании

Мариано Рахой стал премьер-министром Испании

Нижняя палата парламента Испании (Конгресс) 29 октября в ходе повторного голосования назначила на должность премьер-министра республики ранее исполняющего обязанности главы правительства Мариано Рахоя.

//Новости партнеров

//Авто

Новый закон для автолюбителей: не прошел техосмотр, отберут права

Новый закон для автолюбителей: не прошел техосмотр, отберут права

Депутаты Госдумы РФ вынесли на рассмотрение парламентом новый законопроект, ужесточающий ответственность за управление машиной без пройденного техосмотра. Водителя за это нарушение предлагается лишать прав.

//Происшествия

На Можайском шоссе в ДТП попало 13 автомобилей

На Можайском шоссе в ДТП попало 13 автомобилей

На Можайском шоссе у населенного пункта Пепхушков в течение нескольких минут столкнулись тринадцать автомобилей. На трассе возникла пробка в несколько километров, сообщают в социальных сетях очевидцы.

//Происшествия

В Киеве националисты разогнали "конопляный марш" (ВИДЕО)

В Киеве националисты разогнали "конопляный марш" (ВИДЕО)

Украинские националисты устроили массовую драку с участниками демонстрации в пользу легализации легких наркотиков. Сообщается, что украинского активисты движения «Свобода» готовились к драке заранее.

//Спорт

Свершилось: "Спартак" обыграл ЦСКА

Свершилось: "Спартак" обыграл ЦСКА

Московский «Спартак» все-таки смог одолеть давнего соперника – клуб ЦСКА. Главное осеннее дерби в рамках 12-го тура Российской футбольной Премьер-лиги закончилось уверенной победой «красно-белых»: 3:1.

//Происшествия

Матч "Спартак"- ЦСКА прерван: фанаты устроили файер-шоу (ВИДЕО)

Матч "Спартак"- ЦСКА прерван: фанаты устроили файер-шоу (ВИДЕО)

Поединок между непримиримыми давними соперниками - «Спартаком» и ЦСКА был прерван. Судья Алексей Николаев остановил игру из-за тумана на поле после того, как фанаты обеих команд зажгли на трибунах файеры.

//Сможем вместе

В России открылась горячая линия "Узнай всю правду об инсульте"

В России открылась горячая линия "Узнай всю правду об инсульте"

Ежегодно жертвами инсульта в России становятся 450 тысяч человек, то есть каждые 1,5 минуты у кого-то из россиян развивается это заболевание. Из них почти 150 000 человек умирают, всего лишь 40 000 возвращаются к привычной социальной жизни, остальные 260 000 остаются инвалидами до конца своей жизни и требуют постоянного ухода. В крупных мегаполисах России количество острых инсультов составляет от 100 до 150 случаев в сутки.

//Культура

Российский Минкульт уладил конфликт с Райкиным

Российский Минкульт уладил конфликт с Райкиным

Глава Министерства культуры Владимир Мединский встретился с худруком театра «Сатирикон» Константином Райкиным, чтобы уладить «недопонимание» по поводу цензуры. Сообщается, что «недопонимания» теперь нет.

//Шоу-бизнес

Не удержали: Земфира прыгнула на руки фанатов и повредила колено

Не удержали: Земфира прыгнула на руки фанатов и повредила колено

Германский концертный тур Земфира завершила в Берлине. На концерте певице в какое-то время показалась, что толпа зрителей перед сценой достаточно плотная, и она решилась на свой коронный трюк…

//Происшествия

В Подмосковье товарный поезд раздавил супругов

В Подмосковье товарный поезд раздавил супругов

Пожилая пара супругов трагически погибла в Рузском районе Московской области. Несчастье произошло около 13 часов 29 октября. Известно, что погибшие переходили пути в положенном месте и погибли мгновенно.

//Происшествия

В московском метро подрались фанаты ЦСКА и "Спартака" (ВИДЕО)

В московском метро подрались фанаты ЦСКА и "Спартака" (ВИДЕО)

Накануне матча между «Спартаком» и ЦСКА футбольные фанаты устроили массовую драку. Полиция задержала несколько десятков человек на станциях метро «Баррикадная», «Полежаевская» и «Новокузнецкая».

//Авторы АН

Все авторы >>

//Музподарок от Юры Валова

//Новости

Dom

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Наши фотогалереи

//Читайте также

//D-agency.net

//Новости Globalteaser.ru

//Новости СМИ2

//Новости Lentainform.com

//Новости LiveInternet.ru

//Наши партнеры