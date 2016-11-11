Обама и Трамп полтора часа искали общий язык вместо запланированных десяти минут

В СМИ не смолкают разговоры о том, как прошла встреча Барака Обамы с Дональдом Трампом. Действующий президент США уже назвал ее великолепной, хотя она и заняла полтора часа вместо запланированных десяти минут.

Как сообщается, встреча прошла за закрытыми дверями. Кроме Обамы и Трампа в Овальном кабинете никого не было. Однако пресс-секретарь Белого дома Джош Эрнест все-же предположил, чем она закончилась, сообщают vesti.ru.

По его словам, Обаме и Трампу не удалось преодолеть всех разногласий. Да они и не пытались это сделать. Их главная задача состояла в том, чтобы заложить основу для плавной передачи власти. Также Обама активно давал советы своему преемнику. Например, как вести себя с журналистами.

При этом очевидцы отмечают, с какими лицами встречали будущего президента сотрудники Белого дома. Кто-то даже посоветовал Трампу сменить команду, а потом пошутил: мол, не стоит принимать от них напитки и еду.

Одновременно прошла экскурсия по Белому дому для ее будущей хозяйки - Мелании Трамп. Как стало известно, ее провела лично Мишель Обама. Сообщается, что женщины поладили намного быстрее своих мужей.