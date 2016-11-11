Как Трамп «пришел» в Украину. ТОП-10 комментариев политиков и экспертов

В Украине прошли самые громкие и самые обсуждаемые выборы президента Соединенных Штатов Америки. Как бы абсурдно это не звучало, но на деле минувшие президентские выборы в США обсуждались в Украине куда активнее, чем даже свои собственные. Полчища «диванных аналитиков», заблаговременно наточивших свои перья, «экспертно» комментировали каждый шаг Дональда Трампа, Хилари Клинтон, избирателей каждого штата. Они уже предсказали, что ждет Америку, что ждет Россию с Трампом, что случится с Украиной в свете этих перемен. Конечно, политологи, политики, аналитики и первые лица страны тоже не стали молчать – мы выбрали для вас самые интересные комментарии украинских «лидеров мнений».

1. Первую строчку нашего рейтинга мы, ради соблюдения субординации, отдадим президенту страны Петру Порошенко.

Официальное поздравление, видеозапись которого была позднее опубликована на странице президента в Facebook, прозвучало о время встречи Порошенко с Послом США в Украине Мари Йованович.

«Искренне поздравляю Дональда Трампа с избранием Президентом Соединенных Штатов и дружественный американский народ с демократическим волеизъявлением. Это символ подлинной демократии, когда никто до последнего момента не знает результаты выборов. И это является признаком подлинной демократии, которую всегда исповедовали и пропагандировали наши надежные и стратегические американские партнеры и друзья», - с улыбкой сказал Порошенко.

2. Второе место займет украинско-грузинский политик, тоже порядком пошумевший в украинских СМИ, в последние несколько дней, Михаил Саакашвили.

«Знаком с ним более 20 лет, мы дружим. Я это аккуратно предсказывал. Сильная личность с непредсказуемой политикой. Мы должны быть осторожны и организованы более чем когда-либо», - написал она на своей странице в социальной сети, подкрепив комментарий фотографией.









3. Должного внимания заслуживает лаконичный комментарий опального украинского политика, главного борца с наркопреступностью и героя огромного количества интернет-мемов Ильи Кивы.

«После победы Трампа, уверен у меня есть все шансы», - прокомментировал он, не забыв пометить свой пост смайликом.

Многие эксперты отнеслись к новости о победе Дональда Трампа с должным для украинцев, надеющихся на поддержку Клинтон, пессимизмом, но прокомментировали событие шуточно.

4. «Это то утро, когда ты начинаешь надеяться, что Мировое правительство существует не только в больном воображении ватников и у них есть план Б....», - так увидел день победы Трампа специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital Сергей Фурса.

5. Певица Саша Кольцова отпустила свою шутку: «А все тому, що деякі люди молились, щоб перша людина з червоною шкірою стала президентом США, але не уточнили деталей» (А все потому, что некоторые люди молились, чтобы первый человек с красной кожей стал президентом США, но не уточнили деталей, - ред.).

Немало шуток отпускали медийные лица не только о самом Трампе, но и о чрезмерном ажиотаже в Украине по поводу американских выборов.

6. «Наступят ли времена, когда рядовые американцы будут писать «все пропало» и готовиться к апокалипсису, потому что на выборах в Украине победил «не тот» кандидат?», - прокомментировал писатель Ник Лисицкий.

Обсуждение выборов в США заставило вспомнить и о том, кого однажды выбрала себе в президенты Украина.

7. «Вы все так удивляетесь, как будто не вы в 2010 выбирали ВФЯ (Виктора Федоровича Януковича, - ред.)», - отметил журналист Максим Опанасенко.

8. «Невже кожна країна має пережити свого Януковича?» (Неужели каждая страна должна пережить своего Януковича, ред.), - вторит ему полномочный представитель Украины в Канаде Андрей Шевченко.

Закончим же мы наш рейтинг на неожиданно серьезной ноте - комментариями двух народных депутатов Украины.

9. «Американцы не захотели в этот раз избрать женщину первым Президентом США. Это произойдет немного позже. Победа Дональда Трампа не поможет Путину и дальше вести свою агрессивную политику в отношении Украины и других стран.

Несмотря на то, что Трамп стал Президентом США, его политика по отношению к агрессивным действиям России не сможет быть изменена одномоментно, так как американская Конституция и политическая традиция не дает возможность Президенту быть самодуром.

Система сдержек и противовесов выстроена таким образом, что без согласия Конгресса и Сената, Президент Трамп не может сделать ничего существенного. […] Что касается Украины, то нам нужно усиливать наше лобби в Вашингтоне, нацеленное на сохранение и усиление режима санкций, опираясь как на украинскую диаспору так и на друзей нашей страны в Америке и Европе», - проанализировал ситуацию со своей колокольни советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

10. В свою очередь, лидер парламентской фракции Радикальной партии Олег Ляшко на своей странице в Facebook заявил: «Надеюсь, что все реверансы кандидата в президенты Трампа в сторону Путина — это было не более чем предвыборная риторика. Президент Трамп обязан будет проводить только ту политику, которая отвечает национальным интересам США. Один из таких жизненных долгосрочных интересов США — сильная и независимая Украина».

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