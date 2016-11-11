Обама приказал уничтожить главарей боевиков в Сирии

Барак Обама отдал приказ Пентагону, касающийся операции в Сирии. Он попросил направить дополнительные беспилотники с целью обнаружения и уничтожения боевиков "Джебхат ан-Нусры" (террористическая организация, запрещенная на территории РФ).

В частности, речь идет о лидерах данной группировки, на которых до этого не обращали внимание, хотя они были ведущей силой в борьбе против сирийского правительства, сообщает ria.ru.

По мнению некоторых аналитиков, данное решение Обамы говорит о том, что он действительно стремится уничтожить террористов, а не свергнуть режим Башара Асада. Также сообщается, что данный приказ связан с опасением, что террористы создадут новые военные базы на территории Сирии.