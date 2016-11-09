О чем сказала Клинтон в первой речи после поражения

Впервые после своего поражения на выборах президента США Хиллари Клинтон выступила перед своими сторонниками. Она поблагодарили их за поддержку и сказала, что поздравила Дональда Трампа с победой и предложила ему сотрудничать на благо Америки.

Также Клинтон извинилась за то, что ей не удалось одержать победу, чтобы отстаивать общие интересы. Она отметила, что очень разочарована таким итогом, сообщает rbc.ru.

Хиллари Клинтон заявила, что несмотря на поражение, она и все ее сторонники должны продолжать начатое дело. Они должны делать свою страну лучше, отстаивать равенство всех перед законом, а также американскую мечту.

Также она обратилась к маленьким американкам и заверила, что они никогда не должны сомневаться в своей значимости.