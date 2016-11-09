Клинтон обходит Трампа по общему числу голосов

В Соединенных Штатах подсчитывают голоса, отданные за кандидатов в президенты страны. Как узнала газета The New York Times, на данный момент по общему числу голосов Хиллари Клинтон обгоняет Дональда Трампа. Разрыв составляет около сотни голосов.

Даже если кандидатка от Демократической партии сохранит лидерство, стать президентом она не сможет – Трамп уже заручился поддержкой необходимого для победы числа выборщиков.

До настоящего времени в истории США было зафиксировано четыре случая, когда победитель на выборах президента набирал меньше голосов, чем проигравший. Последний раз такое произошло в 2000 году, когда Альберт Гор получил на полмиллиона голосов больше, чем его соперник Джордж Буш-младший, но главой государства в силу особенностей американского выборного законодательства не стал.