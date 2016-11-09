Трамп набрал положенное количество голосов, чтобы стать президентом США

Дональд Трамп набрал 277 голосов выборщиков, фактически обеспечив себе победу на выборах президента Соединенных Штатов Америки. Об этом сообщает сегодня профильное издание Real Clear Politic.

Сообщается, что после важной победы Трампа в штате Пенсильвания за кандидата от республиканцев подано уже 277 голосов из 538 возможных, передает ТАСС.

Хотя официальные итоги выборов президента США еще не подведены, можно уверенно констатировать победу Трампа, так как за него проголосовали 32 штата из 50.

Одними из последних проголосуют штаты Аризона и Мичиган, где у Трампа сильные позиции. Американские СМИ уже озадачены вопросом, насколько бизнес будет отделен от Белого дома в случае победы Трампа.