Трамп принимает поздравления, хотя еще не выиграл выборы

Окончательный подсчет голосов на выборах президента США еще не сделан, но Дональд Трамп уже принимает поздравления от ключевых фигур американского истеблишмента. Известно, что за Трампа проголосовала и Пенсильвания.

Поздравил кандидадта-республиканца спикер Палаты представителей Конгресса США Пол Райан, передает ТАСС. Известно, что Райан позвонил Трампу и они с ним тепло поговорили. Правда, не сообщается, с чем же конкретно поздравил своего однопартийца Райан, но ранее стало известно, что Дональд одержал победу в одном из «ключевых» штатов – Пенсильвании, поэтому многие уже видят его в президентском кресле.

Поздравила Дональда Трампа в своем Twitter и лидер французской партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен. Француженка была более конкретна: Трампа она поздравила как «нового президента США». Ле Пен не раз подчеркивала, что для Франции Хиллари Клинтон – наихудший вариант.