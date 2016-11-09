Выборы в США: большинство - за Трампа

Чтобы победить и стать президентом США, кандидату от республиканцев Дональду Трампу надо набрать 270 голосов из 538 возможных, - 148 голосов он уже набрал, победив в 18 штатах. Клинтон победила в 11 штатах.

Голосование в Америке не проходит напрямую, граждане страны голосуют за так называемых «выборщиков»: кандидат должен получить большинство их голосов, передает ТАСС.

По состоянию на 06.00 мск Дональду Трампу отдали предпочтение в 18 штатах, а за Хиллари Клинтон проголосовали в 11 штатах Америки. То есть из 50 американских регионов подсчитаны голоса в 29, - более половины.

В настоящее время подсчитывают голоса в главных (самых многолюдных) штатах – Флорида, Огайо, Джорджия, Северная Каролина, Колорадо и Вирджиния. Трампу предстоит победить и здесь, но пока у него с Клинтон «ничья» по Флориде, хотя не все бюллетени еще подсчитаны. Напомним, нынешний президент Барак Обама именно по итгам голосования в этих штатах и стал президентом.