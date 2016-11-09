Клинтон признала поражение, Трамп выступил с президентской речью

Хиллари Клинтон сама позвонила своему конкуренту поздравить с победой и признала собственное поражение на выборах, сообщает CNN. По информации на 11 часов дня по Москве, за Трампа 279 голосов выборщиков.

Минимум для победы - 270. Клинтон уже точно не преодолеть этот порог. Ранее СМИ сообщили, что кандидат от Демократической партии отменила предварительно заказанный салют в Нью-Йорке в честь её победы. Хотя именно в этом городе она получила безоговорочное преимущество над кандидатом от республиканцев.

Формальная процедура голосования выборщиков запланирована на 19 декабря, 6 января - утверждение итогов Конгрессом США. 20 января миллиардер Дональд Трамп пройдёт церемонию инаугурации на пост 45-го президента США.

Сегодня телеканал CNN осуществил первую трансляцию речи Трампа в качестве фактически избранного президента, в которой он призвал демократов и республиканцев объединиться, а также заявил о намерении сотрудничать с другими государствами.

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