Эксперты: шансы Хиллари Клинтон на президентство минимальны

Победить в гонке за президентское кресло в США Хиллари Клинтон теперь поможет только чудо, а чудес, как известно, не бывает, хотя кандидатка от Демократической партии рук не опускает. Трамп лидирует в 28 штатах.

Дело не столько в количестве «покоренных» Дональдом Трампом штатов (их уже 30 из 50), а в качестве: Трамп начинает набирать голоса там, где ранее была популярна Хиллари Клинтон, передает ТАСС.

Из 270 нужных для победы голосов Трамп набрал уже 216. У его соперницы Клинтон – 197. Перевес может показаться небольшим, но Трамп победил в «ключевом» штате Флорида (49.2% голосов против 47,7% у Клинтон) и стал первым по итогам голосования в штатах Огайо и Северная Каролина.

В Неваде за Трампа отдали голоса 67,9% избирателей, а Клинтон набрала лишь 26,6%. На очереди – штаты Пенсильвания, Висконсин и Мичиган, по результатам которых и станет очевиден победитель.