Дональд Трамп с большим отрывом выиграл финальные дебаты

Издание The Washington Times провело опрос среди читателей и выяснило, что кандидат на пост президента США от Республиканской партии, миллиардер Дональд Трамп, победил на финальных дебатах с большим отрывом.

президента США от демократов, экс-госсекретаря Хиллари Клинтон. 74% респондентов убеждены, что во время Трамп. По данным на четверг 8.50 по московскому времени, лишь 21% читателей газеты отдал свой голос за кандидата на креслоот демократов, экс-госсекретаря Хиллари. 74% респондентов убеждены, что во время дебатов более убедительным был именно

Однако опросы CNN и ORC свидетельствуют о том, что Клинтон, напротив, обогнала своего соперника Трампа в заключительном раунде дебатов.