Малик Обама: Трамп свернет Америке былое величие

Малик Обама, являющийся сводным братом действующего американского президента, поддержит Дональда Трампа своим присутствием на последнем этапе теледебатов с Хиллари Клинтон.

Брат Обамы и раньше заявлял, что поддерживает кандидата от Республиканской партии. По его мнению, Трамп в случае его победы на выборах, сможет снова сделать США “великой страной”. При этом работа Клинтон на посту госсекретаря подверглась жесткой критике со стороны Малика Обамы. По его мнению, именно Клинтон ответственна за нынешнюю ситуацию на Ближнем Востоке.

Брат американского лидера также выразил сомнения в том, что при освещении избирательной кампании пресса сохраняет беспристрастность. Кроме того, он заявил, что не верит обвинениям в домогательствах, прозвучавших от некоторых женщин в адрес Трампа.

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