Обама позвонил и очень тепло поздравил Трампа

Как только стало известно, что на выборах в США одержал победу Дональд Трамп, ему стали поступать поздравления от первых лиц многих государств, в том числе и Владимира Путина. Свои поздравления выразила и Хиллари Клинтон, главный соперник Трампа на выборах. Не заставил себя ждать и Барак Обама.

Действующий президент Америки поздравил Трампа, а также сообщил, что они могут провести встречу уже 10 ноября. Ранее Барак Обама заявлял, что плавный переход власти является крайне важным, сообщает rbc.ru.

Как рассказали в окружении нового американского лидера, Обама позвонил Трампу, когда тот произносил речь в избирательном штабе. Затем Дональд Трамп перезвонил действующему президенту. Как сообщается, беседа была очень теплой.