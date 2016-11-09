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Железняк считает, что Клинтон подвела антироссийская истерия

9 ноября 2016, 16:38 [ «АН-онлайн» ]

Железняк считает, что Клинтон подвела антироссийская истерия
Фото globallookpress.com

Американцы выбрали Трампа от усталости, считает член комитета Госдумы по международным делам и руководства «Единой России» Сергей Железняк. Им надоела искусственная вражда с миром, созданная «ослами».

В интервью СМИ Железняк выразил мнение, что результаты выборов демонстрируют раздражение американцев агрессивной и неэффективной политикой администрации «демократов». Им оказалось ближе стремление Трампа заняться внутренними американскими проблемами и вернуться к сотрудничеству с Россией. «Оголтелая антироссийская истерия» Клинтон, как выразился Железняк, в конечном счёте и оттолкнула от неё избирателей, не желающих новых войн.

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