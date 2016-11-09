Сергей Аксёнов сравнил выборы в США с крымским референдумом

Глава Крыма Сергей Аксёнов считает референдум в своей республике эталоном демократии по сравнению с выборами, прошедшими в США. На своей странице в Facebook он выразил надежду на изменения и за океаном.

Понятие демократии в Америке значительно обесценено силами американского истеблишмента, считает Аксёнов. Налицо такие «национальные особенности», как закрытость выборов, отказ в наблюдении иностранцам, подтасовки и даже стрельба на УИКах. Самое смешное, что США никогда не признали бы такие выборы легитимными, если б они проходили в другой стране. В России немало поговорок по поводу двойных стандартов, однако россиянам пока интересно одно: изменится ли внешняя политика США в отношении России и приграничных с ней государств.

Читайте также:

Путин пожелал успехов президенту Трампу

Победа Трампа привела в восторг депутатов Госдумы