Путин пожелал успехов президенту Трампу

Дональд Трамп, избранный 45-м президентом Соединенных Штатов, получил поздравительную телеграмму от российского лидера Владимира Путина.

В своем послании президент России пожелал республиканцу успехов на посту главы государства. Также Путин написал, что надеется на начало совместной работы по улучшению отношений между двумя странами, испортившимися после присоединения Крыма к РФ.

Согласно последним данным, Дональд Трамп набрал необходимое для избрания президентом количество голосов выборщиков. Основная конкурентка миллиардера Хиллари Клинтон уже признала свое поражение. Трамп должен вступить в должность в начале следующего года.