Победа Трампа привела в восторг депутатов Госдумы

Российские депутаты радуются победе Дональда Трампа на президентских выборах в США. Новость об его избрании была встречена на сегодняшнем заседании Госдумы аплодисментами.

Во время заседания к коллегам-парламентариям обратился представитель «Единой России» Вячеслав Никонов. После того как он объявил собравшимся предварительные результаты выборов в США, депутаты принялись аплодировать.

Дональд Трамп в ходе своей предвыборной кампании неоднократно положительно высказывался о президенте России Владимире Путине, что дало повод оппонентам миллиардера обвинить его в связях с Кремлем. Многие эксперты надеются, что после вступления в должность Трампа российско-американские отношения начнут налаживаться.