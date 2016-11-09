Дутерте не обозвал, а поздравил нового президента США

Известный скандальными заявлениями президент Филиппин Родриго Дутерте тепло поздравил нового президента США, пожелав ему удачи в следующие четыре года как главе государства и главнокомандующему союзной армии.

Дутерте прославился резкими заявлениями против политики США и правительства Обамы, называя последнего неприличными словами. А также провозглашаемыми намерениями сменить курс страны от проамериканского на союз с Россией и Китаем. В то же время он утверждал, что продолжает и будет действовать договор о военном союзе с США, включая поставки оружия и возможность присутствия в стране контингента американских войск.

Вполне возможно, Дутерте просто сделал ставку на Трампа, пытаясь своими заявлениями «выторговать» лучшие условия сотрудничества с США, а не разрывать с ними отношения.

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