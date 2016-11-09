Генсек НАТО хочет переговорить с Трампом как можно быстрее

Победа Дональда Трампа на выборах в США вызвала очевидный переполох и стала полной неожиданностью для ряда структур. Теперь многие хотят встретиться или хотя бы позвонить новоизбранному президенту. Среди них и генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Столтенберг заявил, что очень спешит пообщаться с Трампом. По словам генсека, он обязательно будет его приветствовать на саммите альянса в Брюсселе в 2017 году. Руководитель НАТО хочет встретиться с новым американским лидером как можно быстрее.

Также Йенс Столтенберг отметил, что он не против поговорить с Трампом по телефону. На данный момент, по словам генсека НАТО, этот вопрос пытаются уладить как представители альянса, так и команда Трампа.