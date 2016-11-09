Признает ли Трамп российский Крым, как обещал

Один из вопросов, который волнует сейчас многих, признает ли Америка с новым президентом российский Крым. Во время своей избирательной кампании Дональд Трамп, конечно, обещал это сделать. Но вот сдержит ли он слово?

Политолог Дмитрий ОМЕЛЬЧУК считает, что, как правило, политики не исполняют всех обязательств, взятых на себя в ходе предвыборной агитации. Однако, даже если Трамп выполнит хотя бы половину обещаний, уже будет хорошо, сообщает «АН-Крым».

Также специалисты считают, что такой выбор американского народа стал, прежде всего, неожиданным для самих США. Ведь Трамп – фигура довольно непредсказуемая. По мнению экспертов, люди, похоже, настолько устали от всего происходящего, что просто взяли да и отдали свой голос за кандидата от республиканцев.