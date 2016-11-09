Путин готов восстановить отношения с США после победы Трампа

Итоги президентских выборов в Соединенных Штатах, по итогам которых новым главой государства стал республиканец Дональд Трамп, прокомментировал президент России Владимир Путин.

Выступая на сегодняшней церемонии принятия верительных грамот, российский лидер заявил, что в Кремле внимательно следили за выборами в США. По словам Путина, руководство РФ готово к возобновлению отношений с официальным Вашингтоном. При этом президент отдает себе отчет в том, что это будет нелегко.

Как известно, Трамп в ходе предвыборной гонки заявлял о том, что в случае своего избрания наладит диалог с Москвой и даже признает Крым российской территорией. Ранее в среду «АН-онлайн» писали о том, что Путин послал избранному президенту поздравительную телеграмму.