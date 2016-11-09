Трамп - о России: С этими людьми очень хорошо можно ладить!

Свежеизбранный 45 президент США Дональд Трамп в своей первой речи перед избирателями много говорил о России. Предприниматель и миллиардер видит в России прежде всего отличного экономического партнера.

Трамп рассказал американцам, что в России он был и знаком с нашими деловыми кругами, и поэтому точно знает, что с нами можно и нужно вести бизнес, передает ТАСС.

Если взять все то, что Трамп во время своей предвыборной кампании говорил о России, то получится весьма перспективная для России картина в смысле дальнейших отношений с США.

В отношении к «крымскому вопросу» Трамп, например, сторонник нейтралитета, считая, что это проблема исключительно Европы, но никак не Америки (интервью CNN 1 августа 2015 г.).

Трамп считает, что Америка и Россия должны объединиться для борьбы с терроризмом, - это миллиардер сказал в эфире телеканала Fox News 18 декабря 2015 г.

Ныне 45 президент США в бытность "обычным миллиардером" также сказал в интервью телеканалу MSNBC о том, что в России может произойти очень много хорошего, если только США с ней (с Россией) поладит. Так или иначе, но ждать, как Трамп будет выполнять обещанное, осталось недолго.