Премьер-министр Ирака: террористы сдадут Мосул или умрут

Премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади сделал заявление по государственному телевидению. В нем он призвал боевиков ИГИЛ (организация, запрещенная на территории России) сложить оружие и сдать Мосул.

Политик также заявил, что правительственные войска окружат город и захватят его. Тогда у боевиков не будет возможности скрыться. Они либо сдадутся, либо их постигнет смерть, сообщает regnum.ru.

Напомним, что террористы удерживают Мосул с 2014 года. С октября этого года правительственные войска Ирака совместно с коалицией под руководством США и курдскими ополченцами осуществляют операцию по освобождению города от боевиков.