Правительственные войска Ирака вошли в Мосул

Сообщения об успехах, достигнутых войсками Ирака совместно с силами коалиции, возглавляемой США, и иракскими курдами, продолжают поступать. Так, стало известно, что освободителям уже удалось войти в район Аль-Карама, который находится в восточной части Мосула.

Чуть ранее в СМИ проходила информация, что после трехдневной паузы правительственные войска возобновили наступление и быстро подошли к городу, сообщает ria.ru.

Напомним, что боевики ИГ (организация, запрещенная в России) контролируют Мосул с 2014 года. В октябре этого года началась операция по освобождению города и его мирных жителей от террористов.